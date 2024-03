Knicks, Brunson (61) si ferma a un punto dal record di franchigia di Carmelo Anthony

La tripla mancata da Jalen Brunson con 5.4 secondi rimasti da giocare sul cronometro dell’overtime, al Frostbank Center di San Antonio, ha messo la parola fine sulla sfida tra Knicks e Spurs in favore di questi ultimi. Se tra le file dei neroargento brilla la stella di Wembanyama (40+20) una menzione d’onore guardando agli sconfitti la merita proprio l’ex Vilanova Wildcats.

61 Brunson, “trema” Carmelo Anthony. Cifre della notte record

Jalen Brunson non è nuovo a performance da almeno 50 punti in NBA. Nel corso della stagione 2023-2024, c’è un precedente altrettanto reboante per cifre, che risale a metà dicembre, contro i Suns: prestazione immacolata da oltre l’arco dei tre punti, con nove canestri su altrettanti tentativi. Questa volta ha fatto ancora meglio: 61 punti, con appena sei liberi tentati. I 38 punti nel secondo tempo della trasferta texana all’ombra dell’Alamo pareggiano un record di franchigia fissato da Patrick Ewing nel 1995. I 46 tiri tentati, oltre a certificarne la leadership indiscussa, accostano Brunson a una partita indimenticabile, del compianto Kobe Bryant (60 nell’ultima apparizione NBA in carriera, aprile 2016 ndr.). Nessun giocatore da allora aveva superato quel numero di conclusioni in gara singola.

Knicks, le 10 migliori performance NBA all-time in gara singola

Fonte: Stat Muse