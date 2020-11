Dopo non aver ricevuto una chiamata da nessuna delle 30 franchigie la scorsa estate e dopo aver giocato l’ultima stagione con i Beijing Ducks nel campionato cinese, Jeremy Lin è pronto al ritorno in NBA.

È il sogno dell’ex Toronto Raptors che, nel tentativo di realizzarlo, si sta allenando assiduamente con l’amico Stephen Curry. Allenamenti che danno seguito a quanto dichiarato dallo stesso Lin, lo scorso settembre, a CBS Sports, riguardo la sua volontà e i suoi obiettivi per il futuro.

“Decidere di lasciare i Ducks è stata una delle decisioni più difficili che abbia preso in vita mia. Negli ultimi tempi mi alzavo spesso alle 4 o alle 5 del mattino e pensavo. Pensavo tutto il tempo al mio futuro e a cosa volessi realmente. Alla fine, anche se i Ducks mi hanno trattato incredibilmente bene, dandomi tutto ciò che volevo, sento di avere ancora qualcosa da dare alla NBA. Il mio sogno è tornarci e voglio inseguirlo con tutte le forze”

Dopo un anno “sabbatico” dunque, Jeremy Lin è pronto a tornare in NBA dove ha giocato per 10 stagioni e 8 squadre, scendendo in campo per 480 volte e vincendo un titolo con i Raptors nel 2019.

Leggi anche:

Mercato NBA, Clippers e Knicks studiano una trade per Westbrook

NBA, Jarrett Allen punterà in alto in vista del rinnovo contrattuale

NBA, Kuzma vuole l’estensione di contratto con i Lakers