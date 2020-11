Kyle Kuzma ha dato un grande contributo ai Lakers per la conquista del titolo: per questo motivo, il giocatore vorrebbe firmare un considerevole rinnovo di contratto. Kuzma, ad oggi, ha un contratto garantito di 3.5 milioni per la prossima stagione e un’opzione di squadra per il 2021/22.

Secondo Brian Windhorst di ESPN, Kuzma può firmare un’estensione del suo contratto da rookie. Se le due parti non dovessero raggiungere un accordo, Kuzma diventerebbe un free agent con restrizioni dopo che i Lakers avranno pareggiato eventuali offerte.

Un’ipotesi improbabile secondo Windhorst visto che entrambi vogliono continuare insieme, come spiega durante il podcast ‘Brian Windhorst & The Hoop Collective’:

“I Lakers hanno Kyle Kuzma che è idoneo per l’estensione, ha ancora un anno di contratto ma può firmare l’estensione del suo contratto da rookie: da quello che ho capito, si aspetta un accordo considerevole”

New podcast. There’s about to be a bunch of NBA transactions and some of the biggest could be tied to players’ decisions on contract extensions. (w/@espn_macmahon & @BobbyMarks42) https://t.co/R9zY9TFTuZ — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) November 7, 2020

Kuzma, in stagione, ha registrato una media di 12.8 punti, 4.5 rimbalzi e 1.3 assist con il 43,6% dal campo, il 31,6% da tre punti e il 73,5% dal tiro libero. Nel post-season, ha totalizzato 10 punti in 21 partite.

Secondo Clutchpoints.com, non è da escludere che Kuzma possa essere scambiato: i Lakers sono interessati a Chris Paul, Derrick Rose e Dennis Schröder, motivo per cui potrebbero inserirlo in un scambio.

I Lakers hanno in ballo altre situazioni: Anthony Davis dovrebbe uscire dal contratto per rifirmare l’estensione pluriennale, mentre Rondo e Morris hanno deciso di non esercitare l’opzione giocatore.

Discorso diverso per Kentavious Caldwell-Pope, JaVale McGee e Avery Bradley intenzionati a esercitare l’opzione. Prima del 18 novembre, i Lakers dovranno decidere se puntare su Kuzma oppure no.

