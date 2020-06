Clint Capela è arrivato agli Atlanta Hawks negli ultimi giorni di mercato, senza però riuscire a giocare un solo minuto con la squadra della Georgia a causa di un infortunio al tallone. Ora il centro ex Rockets ha rivelato ai media di aver recuperato al 100% fisicamente dopo aver lavorato molto a livello individuale ed è pronto a recitare un ruolo importante per gli Hawks nella prossima stagione.

Ecco le sue parole a Fox 5 Atlanta:

“Sono molto felice, ho superato il mio infortunio. Adesso non sento nessun fastidio. Ho davvero lavorato tanto per superare il problema, e non vedo l’ora di poter scendere e far vedere il mio valore con la maglia degli Atlanta Hawks. Sono sicuro di poter essere un giocatore molto importante per la squadra”