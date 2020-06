Ora è ufficiale: Vince Carter ha annunciato il suo addio alla pallacanestro. L’ormai ex giocatore degli Atlanta Hawks, durante un’ospitata all’interno del podcast di The Ringer, ha rivelato le sue intenzioni riguardo la prossima stagione NBA. Carter, scelto nel Draft 1999, ha deciso di ritirarsi dopo più di venti anni di onorata carriera all’interno della lega e all’età di 43 anni.

La sua ultima partita rimarrà quindi quella disputata lo scorso 11 marzo prima dell’improvvisa sospensione della regular season a causa della positività riscontrata a Rudy Gobert. Queste le parole di Vince sull’argomento:

“Ho ufficialmente finito di giocare a basket. Realizzare il mio ultimo tiro durante l’ultima partita, mi ha aiutato ha prendere una decisione definitiva perché penso, onestamente, che se non lo avessi realizzato forse sarebbe stato tutto diverso. Mi sarei sentito un po’ diverso. Sarei stato ansioso di tornare in campo e giocare ancora un altro minuto per poter realizzare un tiro. Chiudere in qualche modo con il passato.”

Dal momento che gli Hawks sono fuori dai playoff e non sono stati invitati nella bolla di Orlando, Carter ha dovuto prendere la sofferta decisione. Air Canada ha trascorso sei stagioni e mezzo con i Raptors, aiutando la franchigia a costruirsi un nome nel mondo della pallacanestro, prima della cessione, nel 2004, ai Nets. Lo stesso Carter ha aggiunto che non vedeva l’ora di giocare un’ultima partita a Toronto, che si sarebbe dovuta disputare il 10 aprile. Carter ha commentato in questo modo la questione:

“La gente mi ha sempre chiesto, ‘Come sarà giocare l’ultima partita a Toronto?’ … Non potrei mai immaginarlo. E sono arrivato al punto di lasciar andare avanti le cose…ma sarebbe stato davvero super emozionante per tanta gente.”

Per lui si attende una carriera come dirigente sportivo e comunque all’interno del mondo NBA, come ha chiarito in una intervista di qualche mese fa, specificando anche che potrebbe considerare di acquistare una piccola quota di qualche franchigia.

Leggi Anche

Mercato NBA, i San Antonio Spurs firmano Tyler Zeller

Eterno Vince Carter