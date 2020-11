NBA, Jeff Teague sulla free agency: “Ora voglio vincere!”

Dopo aver portato a termine un bel contratto triennale da $ 57 milioni che ha permesso di portare i suoi guadagni in carriera oltre i 100 milioni di dollari (in 11 stagioni, ndr), Jeff Teague ha dichiarato che durante la prossima free agency il giocatore darà priorità a squadre costruite per il titolo NBA anziché andare alla ricerca di un nuovo accordo economicamente pesante. Queste le sue parole, rilasciate a Michael Scotto di HoopsHype:

“Onestamente, voglio solo andare in una squadra in cui giochiamo per vincere. Voglio vincere. Sono stato ai playoff per i primi nove anni della mia carriera, ora quello che so è che per me è arrivato il tempo di giocare per vincere e raggiungere l’obiettivo di portare a casa almeno un titolo. Gioco solo per questo.

Durante la sua intera carriera nella lega, Teague ha viaggiato con una media di 14.4 punti, 6.7 assist, 2.7 rimbalzi e 1.3 palle rubate a partita con il 35.8% da oltre l’arco. Ha raggiunto l’apice nel 2015, quando venne selezionato per partecipare all’All-Star Game come componente chiave degli Hawks, squadra da 60 vittorie in quella particolare stagione.

Dopo aver messo a segno 10.9 punti, 5.2 assist e 2.4 rimbalzi a partita nell’ultima annata divisa tra i Minnesota Timberwolves e gli Hawks, Teague si ritroverà ora sul mercato NBA con lo status di unrestricted free agent, dichiarando di essere pronto di ricoprire un ruolo di rotazione all’interno di un roster importante:

“Non importa se sarò in quintetto e dovrò uscire dalla panchina, quello che voglio è poter aver un ruolo significativo in una squadra che gioca per vincere. È quello che farebbe per me. So che se avrò questa possibilità, riuscirò a giocarmi tutte le mie carte per fare bene.”

