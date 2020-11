Mercato NBA, Monte Morris vuole restare ai Denver Nuggets

Il contratto di Monte Morris con i Denver Nuggets – triennale siglato nel luglio 2018 – scadrà al termine della stagione 2020-21, che scatterà il 22 dicembre. Inoltre, il compenso dell’ultimo anno non è garantito e diventerà tale solo se il giocatore non verrà “tagliato” e sarà ancora a roster al via della free agency.

In attesa di maggiori certezze sul proprio futuro, Monte Morris ha ribadito la propria volontà in modo chiaro a Mike Singer del Denver Post. Di seguito le sue parole:

“Mi piacerebbe molto prolungare il mio contratto, credo che questo non sia un segreto. Adoro Denver, in tutto e per tutto, dallo staff di allenatori fino alle attrezzature e competenze di cui disponiamo. Vorrei restare qui il più a lungo possibile.”

Secondo indiscrezioni, Morris considererà offerte a partire da una base non inferiore ai $6 milioni di dollari l’anno; le parti sembrano intenzionate a portare a buon fine la trattativa. In caso di mancato accordo, il giocatore sarà unrestricted free agent nell’estate 2021.

Leggi anche:

LeBron James deluso dall’inizio di stagione NBA anticipato

NBA Draft 2020, Steph Curry: “Ci serve un giocatore con una certa stazza”

Mercato NBA, OKC guarda in Australia per il sostituto di Donovan

Alex Caruso su The Last Dance: “Jordan è come una droga”