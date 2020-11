NBA Draft 2020, Steph Curry: “Ci serve un giocatore con una certa stazza”

Il Draft NBA 2020 si svolgerà tra meno di due settimane e nessuno, probabilmente nemmeno gli Warriors, sa quale sarà il comportamento delle squadre nelle prime posizioni. Dal punto di vista mediatico, i californiani sono stati collegati a quasi tutti i migliori prospetti, inclusi Anthony Edwards, James Wiseman e Deni Avdija. La domanda rimane sempre la stessa: chi deve scegliere Golden State con la sua pick numero 2?

A Steph Curry è stato chiesto, durante una sessione Live su Instagra, chi pensa possa essere il giocatore più adatto per la sua squadra. Questa la risposta a riguardo:

“Probabilmente abbiamo bisogno di un giocatore con una certa stazza. Ma alla fine, quando si tratta di essere così alti al Draft, non puoi fare una scelta esclusivamente su questo, ma dovremo solo cercare di integrare il giocatore nella squadra e tornare tutti sulla stessa pagina dopo un lungo stop di questo tipo.”

Steph on the Warriors draft pick this year: “Probably need some size…” 👀 pic.twitter.com/yH4kLGPpdu — Chris Montano (@gswchris) November 7, 2020

Supponendo che gli Warriors non portino a termine alcuna trade di successo prima del Draft, entreranno nella stagione NBA 2020-21 con Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green. Quattro starter sicuri. Mancherebbe quindi un centro di livello. Con le parole di Curry, è chiaro che il pensiero va logicamente a Wiseman. Il prodotto Memphis probabilmente potrebbe essere un prospetto già NBA ready per partire in quintetto con loro.

Per ora, il roster di Steve Kerr, conta gente come Marquese Chriss e Kevon Looney nel ruolo di centro, quindi non è del tutto escluso che il front office di San Francisco possa effettivamente virare con forza su James Wiseman. Vedremo cosa succederà.

Leggi Anche

Rumors NBA, LaMarcus Aldridge agli Warriors?

Draft NBA, Pistons interessati a LaMelo Ball

NBA, contratto oneroso in vista per Brandon Ingram