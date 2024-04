NBA, Nikola Jokic ne fa 41 e Denver torna in vetta alla Western Conference

Quando mancano tre giorni alla fine della stagione regolare, tutte le partite hanno un’importanza doppia. E se l’avversario è un contendente diretto per il primo seed della conference, la vittoria vale ancora di più. Per questo i Nuggets di Jokic sono scesi in campo stanotte con l’obiettivo di battere i Minnesota Timberwolves, e ci sono riusciti. Nel secondo tempo hanno dato la spinta decisiva per la vittoria, arrivata sul punteggio finale di 116-107.

Nikola Jokic è stato il grande protagonista della serata, segnando 41 punti con 16/20 dal campo, a cui vanno aggiunti anche 11 rimbalzi e sette assist. Con la sua 20esima partita in carriera da almeno 40 punti, ha ribadito ancora una volta perché è il favorito per la vittoria dell’MVP. E ha fatto questa prestazione mentre era marcato per la maggior parte della partita da uno dei migliori difensori della lega, Rudy Gobert. Neanche il francese è riuscito a fermare Jokic, e il suo coach Mike Malone ha detto:

“Nikola accetta sempre la sfida fisica, non si tira mai indietro. Rudy Gobert sarà nella Hall of Fame un giorno. Sarà ricordato come uno dei migliori difensori della sua generazione. E questo basta a dire quanto sia forte Nikola. Penso che nessuno in NBA possa marcarlo uno contro uno”

A fine partita, Nikola Jokic ha parlato delle possibilità di vincere, per la terza volta in carriera, l’MVP:

“Penso di star giocando una buona pallacanestro. La squadra sta giocando una buona pallacanestro. Penso che ci siano diversi ragazzi nella lega che giocano bene, e un paio meritano quel premio”

Il centro serbo ha poi fatto i complimenti ai suoi due compagni di squadra Peyton Watson e Christian Braun. Il primo ha chiuso con sei stoppate, il secondo con diverse schiacciate interessanti:

“Sono stati grandi. Sembrava che P-Wat fosse in ogni posto, era pieno di energie. E quella sequenza di due minuti di C.B. è stata davvero pazzesca. Sono felice per loro due. Penso che non ricevano abbastanza complimenti per quello che fanno in campo, e ci aiutano con tutte le loro energie e i loro sforzi. Abbiamo bisogno di loro”

Leggi anche:

NBA Playoff 2024: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

Colpo T’Wolves: Towns ritorna per i Playoff

NBA, buone notizie per Giannis: nessun danno al tendine