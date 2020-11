NBA, Rafael Stone, nuovo GM Rockets: “Houston punta al titolo”

Dopo una offseason con molti cambiamenti per gli Houston Rockets, la squadra non ha cambiato i suoi obiettivi. Il nuovo general manager Rafael Stone, in accordo con la società, ha spiegato che i Rockets punteranno a chiudere la stagione con l’anello al dito:

“Per gli ultimi otto anni, abbiamo giocato per vincere il campionato, perché abbiamo in squadra James Harden, un pluricandidato al premio di MVP. E anche quest’anno, Harden è ancora qui. Quindi giocheremo provando a vincere l’anello.”

Stephen Silas sarà invece la figura più importante in questo processo, con due decadi di esperienza come vice, per lo più con Rick Carlisle ai Dallas Mavericks, è stato infatti scelto per ricoprire la carica di allenatore dopo l’addio di Mike D’Antoni.

Assieme a Silas, anche John Lucas tornerà nello staff degli Houston Rockets dopo essere stato vicino proprio alla carica di allenatore. L’obiettivo principale, sarà sfruttare al massimo le capacità di due MVP come Harden e Russell Westbrook, provando ad amalgamare anche i loro caratteri, da sempre abituati ad essere protagonisti:

“Per me è la prima esperienza da allenatore in una squadra che ha bisogno di vincere subito, adoro questa situazione. Voglio vincere subito. Non dover pensare a far crescere i giovani e a dover tenere d’occhio tanti fattori è molto eccitante per me. Dovremo solo vincere, sono pronto a ciò e lo saranno anche i miei ragazzi.”

Silas ha dichiarato poi di aver già parlato con i suoi ragazzi, ed è deciso a non fare troppi cambi al sistema di gioco unico dei Rockets, ma piuttosto, farà piccoli interventi volti a migliorare sia il reparto difensivo che quello offensivo.

“Non ha senso per me cambiare totalmente il sesto miglior attacco della lega. Quello che farò sarà facilitare il gioco delle mie stelle con degli schemi adatti a loro. Dobbiamo essere più versatili sia in difesa che in attacco.”

