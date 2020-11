Paura Lamar Odom, lasciato dalla fidanzata: “Ha bisogno di aiuto in maniera disperata”

Nascono nuovi dubbi sulle ultime condizioni psicofisiche di Lamar Odom. Nelle scorse ore, infatti, Sabrina Parr ha postato un messaggio preoccupante tramite il suo account Instagram. La Parr ha annunciato ufficialmente il suo distacco dall’ex giocatore dei Los Angeles Lakers, scrivendo:

“Sapete che sono sempre stata onesta e trasparente, per cui voglio essere la prima a farvi sapere che non sono più fidanzata con Lamar. È stata una decisione difficile da prendere, ma ho scelto il meglio per me e per i miei bambini. Voglio davvero bene a Lamar ma non sono più in grado di stare al suo fianco e fornirgli quell’aiuto che cerca in maniera disperata. Gli auguro il meglio e vi chiedo di dedicare una preghiera a tutte le persone coinvolte.”