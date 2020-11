La NBA pensa alla reintroduzione di parte del pubblico per la prossima stagione

La NBA sta pianificando l’apertura delle proprie arene per la stagione 2020-2021. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, le suite di lusso presenti nelle arene potranno essere accessibili per il 25-50% della capacità massima. L’afflusso possibile sarà determinato dalle leggi locali.

Sempre secondo Charania, la NBA starebbe cercando di garantire l’accesso anche ai tifosi seduti a bordocampo. I posti a bordocampo saranno distanziati di 10-12 piedi, ovvero poco più di 3 metri. Una chiave sarà l’eventuale arrivo di un vaccino, che renderebbe il tutto più semplice e sicuro.

