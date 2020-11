NBA, contratto oneroso in vista per Brandon Ingram

I New Orleans Pelicans sembrerebbero pronti ad offrire un’estensione contrattuale decisamente sostanziosa a Brandon Ingram, reduce da una stagione ottima, al termine della quale ha ricevuto il premio di “Most Improved Player“.

Come sottolineato da Will Guillory di The Athletic, i Pelicans starebbero pensando a tale proposta ormai da tempo e vorrebbero presentarla al giocatore il prima possibile. A quanto pare, NOLA è intrigata dall’idea di giocare con il duo Ingram-Williamson in futuro, specie dopo esser stati testimoni diretti della crescita universale del ragazzo, distintosi sul piano dell’efficacia e della personalità.

Nonostante questo piano sembri in dirittura d’arrivo, potrebbero intervenire delle complicazioni legate al nuove limitazioni sul salary cap, che verranno varate nei prossimi giorni dalla NBA e dalla Associazione Giocatori come conseguenza della perdita di capitale occorsa a causa della pandemia.

Per ora, la stessa franchigia è quindi in attesa di poter premiare adeguatamente (si parla sicuramente di più di venti milioni di dollari) un giocatore che ha registrato 23.8 punti, 6.1 rimbalzi e 4.2 assist a partita nel 2019-2020.

