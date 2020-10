LaMelo Ball “non starebbe andando bene” ai provini per il Draft NBA

Tra i prospetti più interessanti del prossimo Draft, fissato per il 18 novembre, c’è sicuramente LaMelo Ball. Dopo un lungo girovagare, con tappe anche in Australia e Lituania, il più piccolo dei tre fratelli Ball ha finalmente deciso di provare il grande salto. Il suo talento cristallino ha attirato l’attenzione di diverse franchigie e le sue quotazioni in ottica Draft sono molto alte.

Sembrerebbe però che ai classici provini pre-Draft LaMelo Ball non stia rispettando le aspettative. L’indiscrezione arriva da Rick Bonnell del Charlotte Observer, che ai microfoni di NBC Sports ha raccontato ciò che gli è stato riferito da diverse franchigie:

“Quello che mi arriva dalla lega è: LaMelo Ball non sta andando benissimo ai provini. L’ho sentito da diverse fonti. Non sta dando una bella impressione. Le squadre alla fine della top 10 delle scelte non pensavano che LaMelo Ball sarebbe stato ancora disponibile. Non sto dicendo che non sarà una scelta top 3. Ma le squadre con scelte più in là non danno più per scontato il fatto di non poterlo scegliere”

Del profilo cestistico di Ball ve ne abbiamo parlato ampiamente qui. Il minore dei tre fratelli gode di un talento cristallino, ma le scelte palla in mano non sono spesso delle migliori. Basterà il puro talento per far sì che LaMelo venga scelto tra le prime tre?

