NBA, John Wall accusa: “I giocatori di oggi sono troppo amichevoli”

La NBA moderna risulta per tutti essere differente rispetto a quella di 15-20 anni fa per due semplici motivi: la maggiore tendenza di sparare dall’arco e per il particolare legame dei giocatori di diverse squadre, spesso e volentieri amici fuori dal parquet. Tutto questo si riflette in sfide meno ‘sentite’ dal punto di vista psicologico. E c’è chi dice che le rivalità storiche come Celtics vs Lakers, Pistons vs Bulls, Wizards vs Cavaliers siano meno attraenti di una volta.

Tra i sostenitori delle tesi di cui sopra c’è John Wall. La stella dei Washington Wizards, infatti – intervenuto in un episodio del podcast No Chill con Gilbert Arenas – ha commentato in questa maniera la tendenza dei giocatori di stringere amicizie troppo facilmente con i propri rivali:

“Nella NBA di oggi, molti ragazzi sono diventati troppo amichevoli. Durante l’era di Arenas, i giocatori non erano così. Cercavano sempre di strapparsi la testa a vicenda. Ora è come se fossero sempre tutti amici.”

Wall ha inoltre preso ad esempio gli incontri in offseason di diverse stelle per allenarsi assieme. Non lui. Il play ha sostenuto che il suo obiettivo, quando incontra giocatori come Kyrie Irving e Kevin Durant, è sempre quello di scontrarsi direttamente con loro, per cercare di migliorare il gioco attraverso sfide di alto livello:

“Se non hai nessuno che ti dice di uscire dalla zona di comfort, tornerai a quello che fai sempre. Io invece cerco di dare sempre il massimo, soprattutto quando siamo di fronte a situazioni punto a punto.”

Per chiudere ha ribadito un concetto tutto suo. Wall ha confermato come durante l’offseason si rinchiuda spesso in palestra, cercando di allenarsi a lungo senza “l’ausilio” di altre stelle NBA, ma solo con il personalissimo lavoro sodo. Anche perché, come ribadisce:

“Io non ho amici”

