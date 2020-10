Draft NBA, i Timberwolves incontrano LaMelo Ball

Secondo Jonathan Givony, giornalista NBA di ESPN e DraftExpress, i Minnesota Timberwolves, possessori della prima scelta assoluta al prossimo Draft, hanno incontrato LaMelo Ball. L’incontro si sarebbe tenuto in California, e consisteva solo in un meeting, senza quindi il workout. E, sempre secondo ESPN, a fare quest’intervista c’erano Gersson Rosas, presidente delle basketball operations dei T’Wolves, e l’head coach Ryan Saunders.

Un paio di settimane fa la lega aveva rilasciato le informazioni riguardo le valutazioni e le interviste ai giovani prospetti, ponendo delle restrizioni sulle modalità a causa dell’epidemia di Covid-19. Le squadre hanno potuto così iniziare a prepararsi in vista del prossimo Draft, in programma per il 18 novembre.

Per LaMelo quella di ieri è stata solo la prima intervista con le dirigenze. Come ha detto in un tweet di qualche ora fa lo stesso Jonathan Givony, LaMelo all’inizio della prossima settimana incontrerà i Golden State Warriors, possessori della seconda scelta assoluta, e, nei giorni successivi, anche gli Hornets e i Bulls, che avranno rispettivamente con la terza e la quarta scelta al primo giro. Una delle squadre più interessate al più giovane dei fratelli Ball erano i New York Knicks, con i quali non è però previsto un incontro.

LaMelo Ball is expected to interview (no workout) for the teams drafting 1-4. Right now there are no plans to meet with the Knicks, who pick 8th. https://t.co/oNGuUxfqKY — Jonathan Givony (@DraftExpress) October 29, 2020

Come fatto già da tanti altri ottimi prospetti degli scorsi anni, LaMelo Ball non terrà nessun workout con le varie franchigie interessate. Anche le prime due scelte del 2019, Zion Williamson e Ja Morant, avevano avuto solo dei colloqui con le squadre che li hanno poi scelti. Ma quest’anno è molto diverso. LaMelo non gioca una partita ufficiale dal 30 novembre del 2019, e c’è molta incertezza riguardo chi sarà chiamato per primo al Draft.

Nelle 12 partite giocate in NBL con gli Illawarra Hawks, Ball ha viaggiato a 17 punti, 7.5 rimbalzi, 6.8 assist e 1.7 palle rubate di media a partita, mettendo in luce la sua forza fisica, unita a un ottimo ball handling e grandi capacità nel passaggio.

