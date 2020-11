Candace Parker è una delle giocatrici più forti della WNBA, attualmente gioca per i Los Angeles Sparks. Una posizione che le permette di parlare e di affrontare i vari problemi che affliggono la WNBA, tra questi il grande divario tra i loro stipendi con quelli della NBA.

Intervistata durante una puntata di ‘What is in your Glass’, il programma di Carmelo Anthony, Candace Parker ha raccontato la sua esperienza personale, in particolare quando ha dovuto giocare all’estero:

“Quando sono arrivata qui, ho detto che volevo assolutamente lasciare meglio il gioco di come ci fossi arrivata. Per me andare all’estero è una di quelle cose. Penso che per il nostro marchio, per il nostro gioco sarebbe molto meglio se le atlete giocassero solo nella WNBA. Sono andata all’estero per poter dare da mangiare a mia figlia e pagare le bollette: mi guadagnavo da vivere all’estero, non qui”

Big thanks to my sis @Candace_Parker for joining me on "What's In Your Glass?" We talked about wine, social activism, and what she would like to see for the WNBA's future. Check out the full video on YouTube. https://t.co/h8JiZGvWYf#WhatsInYourGlass #STAYME7O pic.twitter.com/KLfkZ0pgVQ

— Carmelo Anthony (@carmeloanthony) November 4, 2020