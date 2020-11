Il 22 dicembre inizierà la nuova stagione NBA: manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare tra oggi e domani dopo le riunioni del Board of governors e della NBPA. Un accordo che permetterà di svolgere una stagione da 72 partite e che terminerà prima delle Olimpiadi.

I membri della NBPA voteranno la data per l’inizio della nuova stagione: secondo Adrian Wojnarowski e Zach Lowe di ESPN, i giocatori accetteranno la proposta di Adam Silver di iniziare prima di Natale.

ESPN story with @ZachLowe_NBA: The NBA’s Board of Governors and the Players Association are holding separate meetings on Thursday expected to culminate with an agreement on starting the 2020-2021 season on Dec. 22 and playing a reduced 72-game schedule. https://t.co/y9s8szyhyb

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 4, 2020