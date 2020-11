Gordon Hayward potrebbe non essere un giocatore dei Boston Celtics nella prossima stagione: il giocatore, infatti, starebbe pensando di rinunciare al suo contratto 34,1 milioni di dollari.

Una notizia data da Ryen Russillo durante il ‘The Bill Simmons Podcast’, quando il giornalista ha dichiarato che Hayward starebbe pensando di lasciare i Celtics:

“Ho sentito che Gordon Hayward vuole andarsene, ma non so se otterrà lo stesso ingaggio. Non rinuncerà a quella cifra enorme, a meno che non sappia che ha in mano un altro affare, ma poche squadre posso permetterselo”

When will the 2020-21 NBA season start? @BillSimmons is joined by @ryenarussillo to discuss this and the upcoming #NBADraft on the #BSPodcast.https://t.co/hAJCJhyFLC — The Ringer (@ringer) November 4, 2020

L’addio di Hayward non darebbe molto margine economico ai Celtics per muoversi nel mercato dei free agent, visto il ricco contratto di Kemba Walker, l’estensione fatta a Jaylen Brown e con Tatum che raggiungerà il massimo salariale.

Le possibili destinazioni di Gordon Hayward, invece, sono poche: le squadre con un maggior salary cap – Charlotte, New York e Detroit – non hanno intenzione di pagare così tanto un giocatore di 30 anni con una condizione fisica non ottimale.

C’è anche Atlanta, come detto da Zach Lowe e Bobby Marks nel podcast ‘The Lowe Post‘: un’ipotesi che stuzzica la fantasia dei tifosi degli Hawks, vedere accanto a Trae Young un giocatore di qualità ed esperienza. Tuttavia Atlanta vorrebbe continuare a puntare su giovani talenti.

Si parlava di Indiana interessata ad uno scambio con Hayward, ma anche qui non c’è niente di ufficiale come scrive Yahoo Sports.

I Celtics il prossimo anno punteranno al titolo ma, forse, non potranno contare su Hayward.

