NBA, Nate McMillan farà parte del coaching staff degli Atlanta Hawks

A quanto pare, fare un passo indietro dal ruolo di capo allenatore è una scelta che sta prendendo piede in NBA. Dopo l’addio di Mike D’Antoni ai Rockets, il baffo si è insediato sulla panchina dei Brooklyn Nets, ma da assistente. Un destino che toccherà anche ad un coach della stagione appena conclusa: Nate McMillan.

Licenziato dai Pacers qualche settimana dopo il rinnovo di contratto, McMillan ha aspettato durante questa (breve) offseason, in cerca di un’altra panchina da guidare. L’ex coach dei Pacers però non sarà più capo allenatore. Diventerà infatti assistente per un altro coach, Lloyd Pierce, agli Atlanta Hawks:

The Hawks are nearing a deal to hire former Pacers coach Nate McMillan as an assistant coach on Lloyd Pierce's staff, league sources say — Marc Stein (@TheSteinLine) November 4, 2020

La mossa degli Hawks è nell’ottica di aggiungere esperienza ad uno staff che, nonostante sia composto da elementi di valore, pecca un po’ di saggezza per quanto riguarda l’allenare vero e proprio.

Atlanta sarà chiamata, nella prossima stagione, a confermare i progressi dei giovani e a farne di altri. Forti di una superstar come Trae Young, gli Hawks sperano nella crescita di altri elementi promettenti come Cam Reddish e De’Andre Hunter per tentare di migliorare i propri risultati.

