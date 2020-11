NBA, i Miami Heat considerano Tyler Herro “incedibile”

I Miami Heat hanno dimostrato nell’ultima stagione NBA di avere una grande squadra. Hanno trovato in Jimmy Butler un leader, in Bam Adebayo un’ancora difensiva e nel giovane Tyler Herro un talento per il futuro. Nelle ultime settimane erano circolate numerose voci su un possibile scambio per il ragazzo. Ora la situazione sembra diversa.

Durante il podcast “Locked On Heat”, i giornalisti David Ramil e Wes Goldberg hanno definito lo status di Herro ai Miami Heat come “intoccabile”. In particolare, Wes Goldberg si è dilungato a lungo sulla situazione in casa Heat:

“Penso ci siano due finestre e che gli Heat necessitino di rendersene conto. Ce n’è una immediata, in cui ci si trova, con Jimmy Butler, e poi c’è quella della pazienza, con Bam Adebayo, che in questo momento è uno dei migliori 18 giocatori della lega. Poi hai Tyler Herro, che credo possa diventare migliore di Devin Booker. Se questo si avvera allora ti troverai con due Top 15 come giocatori degli Heat. Più Jimmy Butler finché sarà all’altezza, più Duncan Robinson, più chiunque si prenda nella Free Agency 2021.

Penso che Pat Riley voglia costruire qualcosa di sostenibile, che possa prendere parte alle Finals NBA, che possa vincere le Finals NBA anche 2, 3, 4 o 5 anni dopo il suo ritiro. Se fossi negli Heat farei così. In sostanza sto dicendo che Tyler Herro è intoccabile, proprio come Bam Adebayo.”

Ai Miami Heat si è formata la giusta combinazione tra gioventù ed esperienza. Per arrivare al titolo manca ancora qualcosa però, un qualcosa che potrebbe arrivare proprio da Tyler Herro. Per il momento Pat Riley sembra volerlo aspettare, ma si sa, in NBA le cose cambiano velocemente.

Leggi anche:

NBA, Nate McMillan farà parte del coaching staff degli Atlanta Hawks

Mercato NBA, incertezza intorno al futuro di Devin Booker

NBA, Gordon Hayward potrebbe lasciare i Celtics