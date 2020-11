Mercato NBA, incertezza intorno al futuro di Devin Booker

Devin Booker è la stella dei Phoneix Suns, il presente e il futuro della franchigia. Nel luglio 2018, il giocatore si è legato ai Suns con un accordo di 5 stagioni, per un totale di 158 milioni di dollari. La crescita personale di Booker non ha prodotto una crescita parallela della squadra. Il gioiellino di casa Suns è diventato una star a tutti gli effetti, partecipando anche all’ultimo All-Star Game. In Arizona però, la musica non è molto cambiata negli ultimi anni, con una franchigia a caccia dei playoff da ormai 10 stagioni. L’unico acuto sono state le straordinarie prestazioni fornite nella bolla, purtroppo fini a se stesse.

In giornata è uscita la voce di un Devin Booker voglioso di cambiare aria. Secondo il giornalista Ryen Russillo, il malcontento di Booker è il “segreto peggio custodito di tutta la NBA”. Inoltre, lo scorso mese il giocatore ha venduto la sua casa in Arizona, un segnale indice della voglia di Booker di trasferirsi, secondo Russillo.

Devin Booker wanting out of Phoenix is the “worst kept secret”. It appears Booker is ready to move on. Per Ryen Russillo on the Bill Simmons Podcast. pic.twitter.com/wY5yFV9A85 — NBA Retweet (@RTNBA) November 4, 2020

Queste voci sono state riportare da molti siti USA. Successivamente è però arrivata la smentita, da parte del giornalista di Phoneix Sports John Gambadoro. Il giornalista di casa Suns, su Twitter, ha contradetto in modo deciso le voci di un possibile addio di Devin Booker.

This is 100% NOT TRUE. Book is happy in Phoenix, excited for the season, loves how they finished in the bubble, excited about free agency. Not one time has he ever told anyone he wanted out. Don't listen to this garbage. — John Gambadoro (@Gambo987) November 4, 2020

Secondo John Gambadoro le voci sono:

“Questo è al 100% falso. Booker è felice a Phoneix, eccitato per la prossima stagione, adora il modo in cui hanno finito nella bolla, eccitato per la free agency. Non ha mai detto a nessuno di voler andarsene. Non ascoltate quest’immondizia:”

La verità su Devin Booker non si sa. Il ragazzo non ha smentito direttamente le voci, così come non hanno fatto i Phoneix Suns. Le smentite sono arrivate in modo ufficioso, ma i dubbi restano. Vedremo cosa riserverà il futuro per una stella come Devin Booker, che dovrà scegliere se provare a vincere qualcosa subito, oppure aspettare la crescita di alcuni elementi per provare a vincere in quel di Phoneix.

