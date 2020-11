Adam Silver, il commissioner NBA, spera di trovare un accordo per iniziare la prossima stagione prima di Natale. In questi giorni, infatti, la NBA e la NBPA continuano a trattare per trovare una data di partenza ma, come sottolinea Silver, il tempo stringe:

“Iniziare la stagione a Natale? Dobbiamo trovare un accordo al più presto, magari entro una manciata di giorni: il tempo sta finendo”

ESPN story with @ZachLowe_NBA: Adam Silver to GM's on talks for a December start to 2020-21 season: "Time is running out." NBA-NBPA discussions, details on a play-in tournament and scramble to reach deal on pre-Christmas tip to spare $500M-plus in losses. https://t.co/pxBE9vbpdN — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 3, 2020

Nella teleconferenza con i dirigenti delle squadre, Adam Silver ha ribadito la sua posizione: iniziare il 22 dicembre, salvando così centinaia di milioni di dollari di entrate, oltre a garantire alle tv una stagione da 72 gare.

C’è ottimismo, come scrivono Adrian Wojnarowski e Zach Lowe per ESPN, anche se l’associazione giocatori non cambia idea: si deve iniziare a metà gennaio, magari nel Martin Luther King Day.

Ma Adam Silver non vuole perdere altri soldi (tra i 500 milioni e 1 miliardo di soldi) ma, soprattutto, non vuole sovrapporsi alle Olimpiadi estive. Per incrementare i ricavi, la NBA guarda al mondo delle scommesse e delle sponsorizzazioni di super alcolici e casinò: una mossa che porterebbe nelle casse della lega 80-100 milioni di dollari.

Va verso la riconferma il torneo Play-In. Quattro squadre coinvolte nella lotta Playoff, si parte con la sfida tra la n° 7 e 8: la vincente si qualifica direttamente al post-season, mentre la perdente affronterà la vincente tra la n°9 e 10.

Per accedere ai Playoff, la n°9 e 10 devono vincere due partite, mentre la 7 e la 8 solo una.

Adam Silver e la NBPA si incontreranno venerdì con la speranza di avere un accordo sull’inizio della prossima stagione.

Leggi anche:

Mercato NBA, Chris Paul vorrebbe andare a New York o Los Angeles

Draft NBA, LaVar Ball vorrebbe LaMelo a New York o Detroit

NBA, Daryl Morey si presenta ai 76ers: “Vinceremo con Embiid e Simmons”