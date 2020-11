Sarà Maurice Cheeks l’assistente di Billy Donovan, il nuovo allenatore dei Chicago Bulls: continua così la rivoluzione da parte dello staff tecnico da parte dell’ex coach di OKC.

Come scrive Shams Charania di The Athletic, i due hanno lavorato insieme anche in passato, quando Donovan era il capo allenatore dei Thunder e Cheeks ricopriva il ruolo di suo vice. Maurice Cheeks, Hall of Famer dal 2018, è stato head coach dei Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers e dei Detroit Pistons.

Oklahoma City assistant Maurice Cheeks is joining Billy Donovan’s staff as an assistant coach with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 2, 2020

Dopo aver mandato via quattro membri del precedente staff tecnico, tra cui Roy Rogers, Nate Loenser, Karen Stack Umlauf e Dean Cooper, Billy Donovan sta buttando le basi dei suoi Bulls. Una ricostruzione fondamentale, come spiega lo stesso Donovan al Chicago Sun Times:

“Voglio davvero ringraziare tutti coloro che si sono impegnati e hanno lavorato per i Chicago Bulls. Questa è la parte più difficile del nostro lavoro. Apprezzo il tempo che ho potuto trascorrere con Dean, Nate, Roy e Karen: gli auguro il meglio per il loro avvenire. L’obiettivo principale, in questo momento, è mettere insieme il miglior gruppo possibile per aiutare i giocatori. Non vedo l’ora di parlare con i nuovi collaboratori e iniziare a lavorare con i ragazzi. Arturas mi aiuterà in questo: lavoreremo insieme per creare il miglior staff tecnico possibile: ovviamente ci sono ancora membri dell’ex staff dei Bulls, ma penso che con i nuovi collaboratori andremo a creare un gruppo dove si lavorerà bene insieme, sia loro con me che viceversa”

Per questo Donovan si affiderà anche alle competenza di Cheeks, nato a Chicago nel 1956. Tra gli obiettivi di Donovan e del suo staff tecnico c’è quello di risollevare le sorti della squadra: con uno score di 22-43, i Bulls hanno concluso la passata stagione all’undicesimo posto della Eastern Conference.

Leggi anche:

NBA, Silver: “Inizio a Natale? Il tempo stringe”

Mercato NBA, Chris Paul vorrebbe andare a New York o Los Angeles

Le 10 migliori stagioni individuali della storia NBA