NBA, Golden State svela le nuove divise City Edition

I Golden State Warriors hanno mostrato oggi, in collaborazione con Rakuten, le nuove divise City Edition per la stagione 2020-21.

Dopo 47 stagioni ad Oakland, la squadra, ora a San Francisco, continua ad omaggiare le sue origini: dopo la divisa “The Town” è ora il momento di un tributo ad una delle stagioni più intense per i fan della franchigia. Nello specifico, le nuove canotte “Oakland Forever” prenderanno ispirazione dalla stagione 2006-07, conosciuta come l’annata del “We Believe” tra i tifosi, allora spettatori di un’incredibile upset della propria squadra (ottava) ai danni dei Dallas Mavericks (primi quell’anno) nel primo turno dei Playoffs.

Oakland is and will always be a part of our team’s identity.

“Oakland Forever," presented by @Rakuten, is a nod to the We Believe era and its turning point in Oakland’s basketball history.

To honor the Town, we partnered with Nike to put a spin on these classic uniforms. pic.twitter.com/d7nUAJLbzM

— Golden State Warriors (@warriors) November 2, 2020