NBA, Malik Beasley accusato di possesso di stupefacenti e minacce

I Minnesota Timberwolves, alle prese con delle importanti decisioni sul Draft di novembre, non saranno stati felici di sentire le ultime news su Malik Beasley. L’ala dei Wolves, infatti, si trova nei guai per questioni decisamente extra-cestistiche.

Lo scorso settembre, il 23enne era stato arrestato nella sua residenza di Plymouth, proprio nel Minnesota, per possesso di marijuana e per aver nascosto degli oggetti rubati. Beasley era stato poi rilasciato poco dopo senza particolari conseguenze; sembra però che il dipartimento di giustizia abbia ancora dei conti in sospeso con l’atleta.

Shams Charania di The Athletic riporta infatti un’accusa formale ai danni del giocatore, potenzialmente colpevole di possesso di stupefacenti ed intimidazione.

Timberwolves guard Malik Beasley is being charged with fifth-degree drug possession and threat of violence following a September 27 arrest at his Plymouth, Minnesota, residence, @TheAthleticNBA @Stadium learned.

Joint statement from his attorneys, Steve Haney and Ryan Pacyga: pic.twitter.com/Ia58ihWosv

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 29, 2020