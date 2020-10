NBA, il Salary Cap dovrebbe scendere da 109 a 90 milioni

In questi giorni negli uffici NBA non si sta solamente discutendo del calendario per la prossima stagione, la lega è chiamata a pensare come tornare a giocare in sicurezza e determinare il budget a disposizione per le varie franchigie.

La scelta della bolla infatti è riuscita a limitare i danni provocati dal lockdown, soprattutto ad evitare una perdita di oltre 1.5 miliardi di dollari se la stagione non si fosse conclusa. La prossima annata, però, rischia di vedere un calo degli introiti importante a causa dei mancati ingressi dei tifosi nelle arene NBA e dall’ormai questione cinese che ha portato all’interruzione di contratti televisivi milionari. Il risultato? Tutto questo influirà sul Salary Cap 2020-2021.

Adrian Wojnarowski, infatti, ha ‘spoilerato’ il possibile abbassamento del Salary di circa 20 milioni di dollari rispetto allo scorso anno, passando da 109 a 90 milioni di dollari a disposizione.

Talks on salary cap and tax continue with NBA/NBPA. Had league and union followed the normal formula to determine this season's salary cap — linking it to overall league revenue — sources told ESPN that it would have fallen to around $90M — down from about $109M in 2019-20. https://t.co/LxEDLoprot

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 28, 2020