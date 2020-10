NBA, Terence Davis arrestato per aggressione

Guai seri per Terence Davis. Secondo quanto riportato da Rick Westhead di The Sports Network, la guardia dei Toronto Raptors sarebbe stata arrestata per aggressione e atti vandalici ai danni di una donna, sua fidanzata, dalla polizia di New York.

Raptors guard Terence Davis was arrested Tuesday night and charged with third-degree assault and criminal mischief, NY police dept detective Denise Moroney confirmed to TSN.

(NYPD does not make mug shots/arrest reports public. NYPD statement attached.) pic.twitter.com/yNiR4OhbB9 — Rick Westhead (@rwesthead) October 28, 2020

Lo spiacevole episodio si sarebbe verificato martedì sera al Beekman Hotel della città. La fidanzata si sarebbe recata all’hotel per fare visita al compagno, ma l’incontro sarebbe degenerato piuttosto velocemente. I due avrebbero dato vita a un aspro litigio e Terence Davis avrebbe schiaffeggiato ripetutamente la ragazza, strappandole poi di mano e distruggendole il cellulare.

I Raptors sarebbero al corrente dell’accaduto e dell’arresto, ma starebbero cercando di raccogliere ancora più informazioni a riguardo.

Per the Raptors, they are aware of the Terence Davis arrest reports and are still in the process of seeking more information. — Blake Murphy (@BlakeMurphyODC) October 28, 2020

Il numero 0 dei canadesi, alla sua prima stagione in NBA, si è messo in mostra a suon di prestazioni. I numeri lo confermano: 7.7 punti, 3.4 rimbalzi e 1.7 assist di media. Non selezionato al Draft 2019, quest’anno ha ottenuto un gettone per l’NBA All Rookie Second Team.

Leggi anche:

Mercato NBA, Free Agency 2020 prevista per il 22 novembre

NBA, gli Utah Jazz venduti per 1.66 miliardi di dollari: ecco la nuova proprietà

I giocatori NBA chiariscono: Non vogliamo giocare a dicembre