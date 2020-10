NBA, JR Smith spiega chi è il compagno di squadra più odioso di sempre

JR Smith è ormai a tutti gli effetti un veterano all’interno della NBA moderna. Il giocatore, da più di 15 anni in questa lega, in un episodio del podcast All Things Covered condotto da Patrick Peterson e Bryant McFadden, ha fatto un riassunto della sua carriera, toccando anche un argomento certamente interessante per i tifosi NBA più curiosi, ossia: chi è stato il compagno di squadra più insopportabile di tutti?

Ebbene, JR ha risposto in maniera chiara, citando il nome di Sam Dekker. Il lungo è stato compagno di Smith nel 2018 ai tempi dei Cleveland Cavaliers. Questa la spiegazione dell’attuale guardia dei Los Angeles Lakers:

“Un giorno ha cominciato a parlare con gli slogan di Trump sul bus e non mi è andato bene per niente. Approfittava continuamente dei privilegi che aveva sempre avuto e della vita che aveva vissuto. Ed era perfettamente consapevole delle circostanze degli altri, cercando di tenerli giù dove pensava che dovessero rimanere invece che elevarli. E non rispetto questa cosa per niente.

JR Smith says he’s only had 1 teammate that he didn’t like over his 16 year career🤯 Via @E_DeBerardinis pic.twitter.com/Y2JX8lH8Iz — NBA Retweet (@RTNBA) October 24, 2020

Leggi Anche

NBA, DeMarcus Cousins ha risposto con un tweet criptico a George Karl

Zach LaVine non ha gradito il suo rating su NBA2k21

Come la bolla NBA ha cambiato l’esperienza dei tifosi