Arriva una chiarifica da parte di Pat Riley dopo che i media statunitensi avevano riportato le sue ultime parole sulla questione legata all’asterisco da applicare al recente titolo vinto dai Los Angeles Lakers. Il presidente dei Miami Heat, infatti, in mattinata aveva dichiarato:

Ebbene, Tim Reynolds ha quindi comunicato come le parole dello stesso Riley siano state lette in maniera malfidente dai principali media nazionali, correggendo il contesto in questo modo:

Pat Riley, on how his words Friday have been wildly twisted out of context: “The asterisk is next to the Heat’s name, not the Lakers. Their title is legitimate. Our loss has an asterisk (next) to it. The Lakers were the better team. Period.”

