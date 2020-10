Zach LaVine non ha gradito il suo rating su NBA2k21

Chi segue ed ama la NBA si sarà trovato almeno una volta a giocare ad NBA2k. Anche alcuni giocatori NBA si dilettano ancora col gioco firmato 2K. Come ogni anno però la 2K non può di certo accontentare tutto quando si parla di rating. Questo è il caso di Zach LaVine, guardia dei Chicago Bulls. LaVine, infatti, non ha gradito per niente il rating datogli, commentando il suo 85 con un tweet sui social.

Damn Ronnie…. — Zach LaVine (@ZachLaVine) October 24, 2020

Zach LaVine, giocatore di punta dei Chicago Bulls, quest’anno ha viaggiato con una media di 25.5 punti, 4.8 rimbalzi e 4.2 assist. Ora però i Bulls vogliono giocare sul serio. I recenti insuccessi non sono piaciuti e il primo a pagare è stato Jim Boylen, ex capo allenatore dei Chicago Bulls. La franchigia dell’Illinois ha assunto così Billy Donovan, ex allenatore degli Oklahoma City Thunder coi quali è arrivato ad un passo dalle Western Conference Semi Finals.

