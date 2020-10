NBA, DeMarcus Cousins ha risposto con un tweet criptico a George Karl

George Karl ha recentemente definito DeMarcus Cousins come il giocatore che ha odiato di più nella sua carriera. L’ex NBA Coach of the Year ha allenato Cousins per due stagioni ai tempi dei Sacramento Kings. Non si è fatta attendere la risposta del centro che ha risposto con un tweet alla provocazione del suo vecchio coach.

I’m locked in! Won’t let em knock me off my pivot. Live and Learn. — DeMarcus Cousins (@boogiecousins) October 24, 2020

DMC e George Karl non hanno mai avuto un bel rapporto ai tempi dei Kings. I due non sono mai andati d’accordo, specialmente dopo che Cousins definì Karl come il peggior allenatore mai avuto.

Karl non ha più allenato dopo essere stato esonerato dai Kings, mentre Cousins è attualmente un free agent. Il lungo ha iniziato la stagione 2019-2020 con i Los Angeles Lakers, ma non è mai riuscito a scendere in campo in seguito ad un infortunio rimediato in allenamento durante l’agosto 2019.

Sarà interessante scoprire la prossima meta di Boogie. Quest’ultimo, nelle ultime stagioni, ha dovuto convivere con brutti infortuni che lo hanno costretto a lunghi periodi lontano dal campo. L’intera NBA si augura che Boogie possa tornare il giocatore dominante ammirato ai Kings.

