Mercato NBA, i Golden State Warriors interessati a Jeremy Lin

Ogni giorno che passa si avvicina l’inizio della prossima free agency in cui le 30 franchigie NBA si daranno ‘battaglia’ per portare a casa i giocatori senza contratto disponibili sul mercato. Tra questi figura anche Jeremy Lin, ormai lontano dal basket USA da diversi mesi. L’ex play dei Raptors, però, potrebbe tornare presto nella lega che conta. Infatti, secondo quanto riporta la NBC, i Golden State Warriors starebbero pensando a lui come nuovo giocatore di rotazione, dietro a Stephen Curry.

Lin, come detto, non gioca in NBA dalla stagione 2018-19, quando era un membro di quei Toronto Raptors che hanno sconfitto proprio gli Warriors nelle finali del 2019. Lin, tuttavia, in quel determinato caso non aveva trovato il giusto spazio durante quei Playoff, giocando solo 27 minuti in un totale di 8 partite. In regular season, invece, Lin era sceso in campo in 23 occasioni per una media di 7.0 punti e 2.2 assist.

La scorsa stagione, il play ha giocato per i Beijing Ducks nella CBA. Il veterano, con loro, ha viaggiato con una media di 22.3 punti, 5.7 assist e 5.6 rimbalzi a partita.

Gli Warriors sono alla ricerca di un affidabile gestore della palla dato che in quella posizione, attualmente, esiste solo Jordan Poole, il quale sembra essere la migliore opzione di riserva nel caso in cui Curry debba riposare in panchina. Chiaro, siamo solo all’inizio di una offseason complicata un po’ per tutti, ma il mercato NBA sta già cominciando ad entrare pian piano nel vivo.

