NBA, Isaiah Thomas è stato scambiato per un impiegato della Nike all’aereoporto

Isaiah Thomas attualmente è alla ricerca di una squadra NBA. Nel frattempo, il giocatore è stato scambiato per un impiegato della Nike in un aeroporto non meglio specificato degli States. La notizia è stata riportata dallo stesso Thomas con un Tweet:

Dude in the airport came up to me and asked “Do you work for Nike?” Lol I mean I guess I am an employee. That was funny to me because Nike looks like a dope ass job anyway.

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) October 25, 2020