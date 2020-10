Il veterano NBA Kevin Seraphin si ritira dal basket a 30 anni

Kevin Seraphin, il lungo francese che ha passato sette stagioni in NBA, cinque delle quali ai Washington Wizards, ha deciso di ritirarsi dal basket giocato all’età di 30 anni a causa degli infortuni che lo hanno falcidiato durante la sua carriera. Il francese ha annunciato le sue intenzioni in un’intervista rilasciata a First Team in Francia.

Il giocatore che, dopo aver lasciato l’NBA, ha giocato per l’FC Barcelona, ha saltato l’ultima stagione a causa degli infortuni al ginocchio. Kevin Seraphin è stato scelto al diciassettesimo posto al Draft del 2010, selezionato dai Chicago Bulls ma oggetto di trade immediata con i Wizards in un accordo che coinvolse ai tempi anche Kirk Hinrich.

Con un’altezza di 206 centimetri, Kevin Seraphin era leggermente “undersized”, come si suole dire oltreoceano, e non era certo un tiratore affidabile capace di allargare il gioco perimetralmente, ma ha sempre garantito un solido e costante apporto nelle rotazioni delle squadre nelle quali ha militato, nei minuti a lui concessi.

Prima di tornare in Europa ha giocato nelle fila di Indiana Pacers e New York Knicks. Ha inoltre vinto la medaglia d’argento con la Francia ad EuroBasket 2011.

