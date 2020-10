In attesa di Gara 6, le possibilità di rivedere in campo Goran Dragic con i Miami Heat si mantengono basse.

Come riportato da Tim Reynolds dell’Associated Press, il giocatore sloveno rimarrà fortemente in dubbio anche per Gara 6, in programma nella notte di domenica.

Esattamente come per le precedenti partite, Goran Dragic soffre ancora i pregressi problemi al piede accusati nel corso di Gara 1, quando fu obbligato ad alzare bandiera bianca dopo un paio di minuti.

Here’s some of the video our ABC crew shot of Goran Dragic pregame. You can see him try to move backward/side-to-side, then go to the bench with that leg/foot extended. pic.twitter.com/N1UN7Kne3E

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) October 6, 2020