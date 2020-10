Gallinari, Belinelli e Melli sul loro futuro NBA e sulla nazionale

Marco Belinelli, Danilo Gallinari e, ultimo ma non per importanza, Nicolò Melli, sono i 3 italiani attualmente in NBA. In questa particolare stagione, tutti e 3 sono riusciti a ritagliarsi uno spazio discreto nelle rispettive compagini d’appartenenza.

Gallinari ha aiutato gli Oklahoma City Thunder ad arrivare ai playoff, uscendo solo in Gara 7 contro gli Houston Rockets. Belinelli ha fatto il possibile per i San Antonio Spurs per provare a raggiungere i playoff, ma alla fine la franchigia del Texas ha dovuto abbandonare anzitempo la bolla. Nicolò Melli, alla sua prima stagione NBA, ha vissuto diversi alti e bassi con Alvin Gentry che più volte l’ha tenuto ai box, fino a conquistarsi diversi minuti nella parte finale di stagione.

Durante il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta, i tre atleti italiani hanno parlato del loro futuro in NBA. Queste le loro parole, a cominciare da Belinelli:

“Vorrei rimanere uno-due anni in una squadra che può lottare per il titolo. Vorrei essere utile per una squadra da titolo”

Gli fa eco anche Danilo Gallinari, alle prese con una free agency interessante:

“Sicuramente vincere un titolo NBA viene prima di un contratto importante, anche perché ormai non ho più vent’anni.”

Così, invece, interviene Melli:

“A differenza loro io ho ancora un contratto, anche se ci sono molte incognite, come chi sarà il prossimo allenatore e che scelte farà”

Bisogna anche ricordarsi che l’anno prossimo ci saranno le Olimpiadi e la NBA ha già fatto sapere che non fermerà la stagione per i giochi di Tokyo. I tre hanno risposto così alla domanda se potremo vederli con la maglia della nazionale. Gallinari:

“Abbiamo parlato con l’associazione giocatori perché vorremmo vestire la maglia azzurra”

Belinelli:

“Sarebbero delle bruttissime Olimpiadi senza le stelle della NBA. Ci teniamo a vestire la maglia del nostro paese e a giocare alle Olimpiadi”

Melli:

“Sarebbe un peccato non poter partecipare. La NBA poi ha anche un due volte MVP che è un giocatore internazionale. Dobbiamo essere anche realisti, siamo in un periodo molto particolare. Nazionale? Ci sono i presupposti per fare bene, anche con tante nuove leve da inserire gradualmente per costruire qualcosa di solido da subito”

