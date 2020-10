Per raggiungere l’agognato titolo di campioni NBA, i Los Angeles Clippers vogliono pescare da chi, negli ultimi anni, è stato abituato a vincere.

Per il posto vacante di capo allenatore, la franchigia californiana avrebbe individuato in Mike Brown il profilo ideale per fare il defintivo salto di qualità.

L’attuale allenatore della nazionale nigeriana ha trascorso le ultime quattro stagioni nello staff di Steve Kerr. In precedenza, aveva guidato i Cleveland Cavaliers dal 2005 al 2010, vincendo il premio di Coach of the Year nel 2009.

I Los Angeles Clippers non sono l’unica franchigia ad aver messo gli occhi sull’allenatore. Nelle ultime settimane, Mike Brown ha avuti alcuni colloqui anche con gli Indiana Pacers e i New York Knicks.

Per la panchina negli ultimi giorni si sono avvicendati anche i nomi di Tyronn Lue, Jeff Van Gundy e l’assistente dei Milwaukee Bucks, Darvin Ham.

