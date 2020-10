Sergio Scariolo: “Butler è il giocatore migliore di queste NBA Finals”

Le NBA Finals 2020 si apprestano a vivere gli ultimi atti di una stagione infinita. A commentare la sfida tra Miami Heat e Los Angeles Lakers è spuntato anche Sergio Scariolo, attuale assistant coach degli ormai ex campioni NBA Toronto Raptors. L’italiano, intervistato sul palco de Il Festival dello Sport organizzato da RCS Sport, ha incensato le prestazioni clamorose di Butler, il quale sta trascinando Miami per tenere viva la fiammella della speranza, e della coppia LeBron & Davis:

“Butler è una star: competitivo, leader, capace di coprire più ruoli. È il miglior giocatore di queste Finals. Sta giocando ad un livello altissimo, al suo esordio alle Finals sta dimostrando di valere questo palcoscenico. Miami però ha davanti una corazzata, che ha più talento che dovrebbe bastare per vincere. LeBron è il più forte giocatore di sempre assieme a Michael Jordan: ha trasferito la sua ossessione competitiva e la sua voglia di vincere ai compagni. E Davis ha un talento unico per un giocatore del suo ruolo. I Lakers hanno messo insieme una squadra importante: gioca bene assieme, passa la palla, difende. I giocatori si sono compattati col passare del tempo, con quello che è successo a Kobe Bryant che ha dato una motivazione ulteriore, comunque più interna alla squadra che percepibile fuori. Vogel ha fatto un gran lavoro nel mantenere un concetto di squadra nonostante abbia due tra le cinque più grandi individualità attualmente in NBA.”