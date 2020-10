L’ex giocatore NBA Nikola Pekovic ricoverato in condizioni gravi per Covid-19

Il Covid-19 sta mettendo in ginocchio il mondo intero, giocatori ed ex giocatori non sono ovviamente esenti da tale pericolo: è infatti notizia di poco fa il ricovero in gravi condizioni di Nikola Pekovic, ex giocatore NBA.

L’ex Minnesota Timberwolves sembrerebbe essere stato ricoverato, come riporta la testata serba Telegraf, già quindici giorni fa, sebbene l’indiscrezione sia trapelata solo ora.

Lo stesso sito parla di un’infiammazione ai polmoni per il lungo montenegrino, con necessità di un respiratore.

Pekovic, team manager della nazionale del Montenegro, si era ritirato dal basket giocato da tre anni, martoriato da problemi ai piedi e, più in generale, da numerosi infortuni.

La sua migliore annata in carriera, tra i sette anni NBA spesi con la maglia dei T-Wolves, è stata il 2013-2014, stagione nella quale ha mantenuto una media di 17,5 punti.

Recentemente è diventato general manager della nazionale montenegrina, nazionale nella quale milita Nikola Vucevic, centro degli Orlando Magic.

Non ci sono purtroppo molte altre notizie trapelate circa le condizioni di Nikola Pekovic.

