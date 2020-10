NBA Finals, Frank Vogel cambia il quintetto in gara 6

Frank Vogel cerca prepara un piccolo, grande aggiustamento per la decisiva Gara 6 delle NBA Finals in programma all’1:30 ora italiana. Come confermato da Shams Charania, insider di The Athletic, l’allenatore dei gialloviola sembra intenzionato ad abbassare il quintetto base schierando Alex Caruso al posto di Dwight Howard. La rotazione implica ovviamente un impiego massiccio di Anthony Davis da ‘5’, nel ruolo di centro. Come previsto, il #3 gialloviola sarà a disposizione di coach Vogel dopo lo spavento per l’infortunio che l’aveva limitato nelle fasi cruciali della partita precedente.

Howard, 14′ di media nei cinque episodi della serie finale 2020 finora disputati, interrompe così una serie di sette partenze in quintetto consecutive.

