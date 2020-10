NBA, Damian Lillard difende Danny Green: “Ha solamente sbagliato un tiro”

La guardia dei Los Angeles Lakers, Danny Green, è certamente abituata a palcoscenici prestigiosi come quelli delle NBA Finals, avendo vinto ben 2 titoli nel corso della sua carriera. Nonostante ciò, a causa dell’errore al tiro che avrebbe potuto regalare ai Lakers il diciassettesimo trionfo, la guardia è stata criticata duramente dalla Laker Nation.

La star dei Portland Trail Blazers Damian Lillard è ben consapevole del periodo difficile che Green sta vivendo. Per questo motivo ha voluto consolare il veterano:

“Danny Green è un due volte campione NBA. Ha giocato con grandi giocatori che hanno sempre riposto fiducia in lui nei momenti decisivi. Ha semplicemente sbagliato un tiro. Bisogna essere in grado di accettare i propri errori, perché altrimenti diventa difficile sbloccarsi mentalmente. “

Green sta litigando col tiro sin dall’inizio di questi Playoff 2020. Ha mantenuto basse percentuali da tre punti in tutta la postseason. In queste NBA Finals non sta andando meglio, con soli 11 punti in Gara 1, 2 punti in Gara 3 e 10 in Gara 4.

In Gara 5 ha contribuito alla causa con soli 8 punti. I Lakers, per ora, sono in vantaggio per 3-2 nella serie contro i Miami Heat. Per i gialloviola sarà fondamentale che ognuno dia il meglio di sé per chiudere i giochi in Gara 6, evitando una pericolosa Gara 7.

