Questa notte i Los Angeles Lakers hanno perso Gara 5 contro Miami per 111-108. Una serata storta per i giallo-viola, visto anche l’infortunio di Anthony Davis che, però, alla fine ha tranquillizzato i tifosi circa le sue condizioni.

Quando mancavano pochi secondi alla fine del primo quarto, Davis si è scontrato con Andre Iguodala, rimanendo a terra dolorante per qualche istante. Zoppicante, Davis si è seduto in panchina prima di rientrare nel secondo quarto.

Anthony Davis heads to the Lakers bench with an apparent leg injury pic.twitter.com/kUZSCICQhn — Bleacher Report (@BleacherReport) October 10, 2020

Alla fine Anthony Davis ha giocato tutta la partita, mettendo a segno 28 punti, 12 rimbalzi e 3 assist. Intervistato al termine di Gara 5, il numero 3 dei Los Angeles Lakers ha parlato delle sue condizioni fisiche in vista di domenica:

“Per domenica starò bene. Il dolore è semplicemente svanito e tutto è tornato alla normalità. Ho continuato a muovermi, cercando di sedermi e stare fermo il meno possibile così da mandare in circolo l’adrenalina. Fortunatamente sono stato in grado di andare avanti e di continuare a giocare”

"I'll be fine on Sunday."@AntDavis23 on his heel injury and how he deals with the disappointment of losing Game 5. pic.twitter.com/JSDcCrCqGR — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 10, 2020

Una buona notizia per i Lakers e i suoi tifosi che, nella notte tra domenica e lunedì, avranno bisogno del miglior Davis per chiudere il capitolo Finals. Lo sa bene il suo compagno di squadra LeBron James, autore di 40 punti, 13 rimbalzi e 7 assist, che potrà fare affidamento su AD. Queste le parole di James riportate da Mark Medina per USA TODAY SPORTS:

“Amico mio, lui è un guerriero. Ha giocato zoppicando, questo dà molta più fiducia sia a me che al nostro team. Conosciamo le botte, le contusioni e tutti i problemi che ha sopportato in tutta la stagione. Dobbiamo vincere per lui e per chiunque dei nostri compagni, soprattutto se zoppica o non è al massimo delle sue forze. Questo ci rende semplicemente una squadra più forte, questo ci rende fratelli”

Ora si giocherà Gara 6, dove Anthony Davis e LeBron proveranno a chiudere i giochi e portare a casa il titolo.

Leggi anche:

NBA Finals: Butler trascina Miami contro i Lakers, Gara 5 è degli Heat!

Nasce il Board of Directors della NBA