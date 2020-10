Nella notte Jimmy Butler è chiaramente stato l’autentico protagonista di Gara 5. La stella dei Miami Heat ha chiuso il match con l’ennesima tripla doppia da 35 punti + 12 rimbalzi + 11 assist in 47 minuti e 12 secondi di gioco. Non si è praticamente mai concesso un attimo di pausa per aiutare la squadra ad avere la meglio sui Lakers di un sempre clamoroso LeBron James. Jimmy nel fine partita ha trascinato Miami realizzando anche i tiri liberi della vittoria, con estrema freddezza. Queste le parole di Butler nel post-gara:

“Sono sicuro che volevano vincere e pensavano che avrebbero vinto oggi, come abbiamo il nostro. Il mio quadricipite? No, sta bene. Ho dato tutto quello che avevo su quel parquet, per i miei ragazzi. Ed è così che dovremo giocare da adesso in poi. Come dico sempre, non abbiamo alternative: è un ‘win or win’ per noi”.

Nel frattempo ESPN ha rivelato anche un dato importante sul giocatore di Miami: nelle ultime 10 postseason, Butler in ben 15 occasioni ha giocato per più di 45 minuti. Solo LeBron James e Kevin Durant contano più stats di questo tipo. Ora la testa va inevitabilmente a lunedì notte, per Gara 6:

“Dobbiamo solamente continuare a lottare. Dragic? Prego per lui, spero che possa tornare a disposizione. So quanto gli piacerebbe poter tornare a giocare con noi, ma fino ad allora dobbiamo stare insieme e restare in trincea. Penso che sarà ancora più difficile per noi la prossima partita, ma mi piacciono le sfide.”

Anche Adebayo ha voluto spendere belle parole per il suo leader:

“È stato il più vicino possibile alla perfezione. Da parte mia, devo essere migliore, devo cercare di aiutarlo per non dargli tutto il peso della squadra addosso. Devo essere migliore per Jimmy, per la mia squadra.”

