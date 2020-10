La partita di questa notte doveva essere per LeBron James e i Lakers l’occasione di chiudere le Finals NBA, ma così non è stato. A rovinare i piani dei giallo-viola ci ha pensato Jimmy Butler, autentico trascinatore degli Heat, che hanno vinto per 111-108.

Una sconfitta che proietta LeBron James a Gara 6, in programma nella notte tra domenica e lunedì. Al termine della gara, il numero 23 dei Lakers ha parlato della sconfitta e della prossima partita:

"We've just got to be better in Game 6 and close the series." @KingJames on the #Lakers fourth quarter and the back-and-forth battle against the Heat. pic.twitter.com/JPJ5uRycRP

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) October 10, 2020