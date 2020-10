NBA Finals, Spoelstra: “Jimmy Butler eccezionale”

I Miami Heat hanno rinviato la festa dei Los Angeles Lakers di almeno 48 ore. La vittoria in Gara 5 delle NBA Finals fa tirare un sospiro di sollievo a Erick Spoelstra, che non perde però di vista il prossimo match point sulla racchetta degli avversari. Jimmy Butler strappa ancora una volta la copertina leading by example, ma non è stato l’unico protagonista di serata.

Le dichiarazioni dell’allenatore degli Heat nel post-partita:

“Ci vuole fortuna e l’abbiamo avuta, ma siamo stati capaci di fare grandi giocate nei momenti importanti. A volte si riduce tutto a un tiro sbagliato o segnato, lo si accetta perché fa parte della professione, di chi gioca e di chi allena. Jimmy Butler è un puro agonista e come tale alza il proprio livello nelle situazioni chiave. Il Draft dista poco più di un mese e qualunque giovane giocatore aspiri a entrare nella lega dovrebbe guardare video di Jimmy Butler. La voglia di vincere che ha dimostrato per 47 minuti e oltre è stata notevole. Eccezionale sotto vari punti di vista. Ho cercato opportunità per farlo riposare qualche minuto in più quando ci siamo trovati in vantaggio in doppia cifra, ma gli avversari sono rientrati in poco tempo ed è sfumata.”

It’s pretty hard to argue LeBron didn’t make the right play when this is the shot he created: pic.twitter.com/ZcQayQtKER — Tim Bontemps (@TimBontemps) October 10, 2020

