Nasce il Board of Directors della NBA

La NBA e la NBPA, l’associazione dei giocatori, hanno annunciato la nascita della NBA Foundation Board of Directors. Questo nuovo organismo sarà formato da otto persone, rappresentanti della Board of Governors, giocatori e dirigenti della lega. Questo nuovo consiglio d’amministrazione si occuperà di gestire la programmazione e di controllare le attività della lega, lavorando direttamente con le trenta franchigie della NBA. Il Board of Directors si occuperà poi di sostenere i trenta proprietari per facilitare le iniziative nei mercati locali delle franchigie. I membri del primo consiglio saranno:

Harrison Barnes, ala dei Sacramento Kings

Gayle Benson, proprietaria dei New Orleans Pelicans

Tobias Harris, ala dei Philadelphia 76ers

Michael Jordan, proprietario di maggioranza dei Charlotte Hornets

Tony Ressler, proprietario di maggioranza degli Atlanta Hawks

Michele Roberts, direttore esecutivo della NBPA

Adam Silver, commissioner della NBA

Larry Tanenbaum, chairman della Board of Governors e proprietario dei Toronto Raptors

Roberts e Tanenbaum saranno membri ex officio del consiglio d’amministrazione. In più alcuni membri degli uffici della lega serviranno come funzionari della Foundation, occupandosi delle attività giorno per giorno e le operazioni. Questi funzionari saranno Mark Tatum, Deputy Commissioner della NBA, Kathy Behrens, Matthew Carpenter-Dennis e Heidi Nadler.

La Board of Directors guiderà anche l’empowerment economico delle comunità di colore e delle altre minoranze etniche attraverso l’occupazione e l’avanzamento di carriera. Nei prossimi dieci anni i 30 proprietari doneranno trenta milioni di dollari all’anno, e il consiglio lavorerà con il marketing e i partner economici per cercare nuovi fondi.

La Foundation è uno degli aspetti legati agli sforzi collettivi della lega per aumentare la sensibilità al razzismo e promuovere la giustizia sociale. Questo era proprio uno degli obiettivi portati avanti dai giocatori nella stagione 2019/20. La NBA e la NBPA si sforzeranno poi di aumentare il numero di impiegati e membri della lega di colore.

