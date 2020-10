NBA Finals, Goran Dragic non ce la fa: out anche in Gara 5

Niente da fare per Goran Dragic. Lo sloveno salterà anche Gara 5 per l’ormai noto problema alla pianta del piede. I Miami Heat quindi dovranno rinunciare ancora una volta al suo playmaker in una sfida da “Win or Go Home”. A riportare la notizia è stato Shams Charania di The Athletic.

Heat guard Goran Dragic (torn plantar fascia) is missing Game 5 of NBA Finals against the Lakers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2020

Il giorno in più di riposo tra Gara 4 e 5 aveva dato qualche speranza in più a Miami di poter recuperare Dragic, ma alla fine Erik Spoelstra ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte alle evidenti difficoltà dello sloveno nel poter stare in campo senza dolore.

Gli Heat, come già noto, sono riusciti a recuperare Bam Adebayo nello scorso appuntamento e, ancora una volta, tenteranno di allungare la serie per cercare di regalare una nuova speranza di rientro a Dragic. La lotta, eventualmente, sarà contro le statistiche che danno Miami già con le spalle al muro. Perché? Solo 1 squadra è riuscita nell’impresa di ribaltare un 3-1 nelle NBA Finals. Chi? LeBron James con i Cleveland Cavaliers nel 2016. Quel LeBron pronto a chiudere la serie con la canotta dei Los Angeles Lakers.

