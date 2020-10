NBA, SportCenter diffonde la lista dei favoriti al titolo per la stagione 2020-2021

Anche se mancano ancora massimo 4 partite prima che il Larry O’Brien Trophy venga alzato dai vincitori, in molti stanno già facendo i primi pronostici sulla stagione 2020-2021. Questa notte, ore 03:00 italiane, i Los Angeles Lakers sfideranno in Gara 4 i Miami Heat. È sicuramente la partita al momento più importante per entrambe le parti. Se dovessero vincere i Lakers, infatti, questi sarebbero in netto vantaggio sugli avversari, aumentando così le probabilità di vincere l’anello. Dall’altra parte, invece, Jimmy Butler, vista anche la possibile assenza di Goran Dragic e Bam Adebayo, dovrà fare nuovamente un gran lavoro insieme ai compagni di squadra per portare la serie in pareggio.

Comunque sia, le NBA Finals stanno per concludersi, e tra i tanti che hanno già iniziato a prevedere il risultato della stagione NBA 2020-2021, SportsCenter ha pubblicato una top 10 delle squadre favorite a vincere il titolo il prossimo anno.

The Lakers are the early 2021 NBA title favorites 👀 pic.twitter.com/g5TW9OL5I3 — SportsCenter (@SportsCenter) October 6, 2020

I Lakers e i rivali Los Angeles Clippers sono in testa alla classifica. D’altra parte se LeBron James quest’anno dovesse vincere il titolo, sicuramente per la prossima stagione insieme ad Anthony Davis farà di tutto per difenderlo. I Clippers, invece, hanno dovuto salutare l’allenatore, ma se il roster dovesse rimanere invariato, sulla carta restano comunque una delle squadre più forti della lega.

I Milwaukee Bucks e i Golden State Warriors si trovano rispettivamente al terzo e al quarto posto. Per Giannis Antetokounmpo la prossima stagione sarà quella del riscatto, soprattutto per quanto riguarda la postseason. La precoce sconfitta al secondo turno per mano dei Miami Heat, infatti, non è andata molto giù all’MVP in carica, che il prossimo anno dovrà spingere ancora di più per raggiungere le finali. Per quanto riguarda gli Warriors, quest’anno sono stati esclusi per la prima volta dai Playoffs dopo ben otto stagioni. Se il trio formato da Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green dovesse tornare compatto e senza infortuni, la franchigia tornerebbe immediatamente a competere per il titolo.

Al quinto posto si trovano i Boston Celtics, che durante questa postseason hanno dimostrato di sapere fare molte cose, ma che necessiatano ancora di qualche assestamento. Il roster giovane, del resto, giustifica in parte il mancato raggiungimento delle Finals.

Infine i Brooklyn Nets che, con un look completamente nuovo sono la squadra che più incuriosisce nel panorama NBA, sono al sesto posto della lista. Sarà interessante vedere Kevin Durant e Kyrie Irving tornare in campo dopo una lunga assenza. I due saranno sotto la guida del debuttante Coach Steve Nash.

Molti sono gli interrogativi e le questioni in sospeso. La sessione di mercato che precederà l’inizio della nuova stagione sarà fondamentale per predisporre i nuovi equilibri della lega. Ma già si sa che la stagione 2020-2021 sarà fuoco e fiamme.

