NBA, Erik Spoelstra: “Dragic e Adebayo? Spero nel karma”

Le NBA Finals 2020 devono ancora vivere il suo momento migliore. La serie tra Los Angeles Lakers e Miami Heat, infatti, è tutt’altro che chiusa dopo la clamorosa prestazione di Jimmy Butler che ha sostanzialmente riaperto tutto. La compagine di Erik Spoelstra, però, non può sempre prescindere dalla sua stella, ma ha certamente bisogno del rientro alle operazioni di giocatori importanti come Goran Dragic e Bam Adebayo.

Nella consueta conferenza stampa alla vigilia di Gara 4, Spoelstra ha commentato in questa maniera l’assenza forzata dei due:

“Prima di tutto, non posso fare altro che empatizzare con Goran e Bam per quello che stanno attraversando in questi giorni. Posso guardare attraverso i loro occhi e vedere le loro anime sofferenti, si intuisce subito in quello sguardo la voglia di tornare in campo. Non dipende da loro, non dipende da me. È importante che continuino a sentirsi parte del gruppo, a prendere parte alle riunioni e soprattutto a stringersi attorno ai compagni quando c’è da lottare, da dare conforto o spinta a chi sta per scendere in campo. C’è dell’energia che non riesco a spiegare in tutto questo. La speranza è che esista davvero un karma che permetta a loro di avere una spinta in più nel recupero. Vedremo come evolveranno le cose nelle prossime ore.”